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Гончарук запускає програму дешевих кредитів для малого бізнесу

Новини » Політика     05.12.2019 - 15:58
Гончарук запускає програму дешевих кредитів для малого бізнесу
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Відповідна програма стартує 1 лютого 2020 року

Кабінет міністрів України готує до запуску програму з підтримки мікро- та малого підприємництва, яка розпочне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає "Урядовий портал".

Ця програма є продовженням ініціативи президента України Володимира Зеленського, про яку він говорив у своєму нещодавньому відеозверненні до заробітчан.

"Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців та заохотити повертатись наших заробітчан додому й відкривати бізнес тут", - зазначив Гончарук.

За його словами, зараз напрацьовують всі необхідні рішення для запуску. Уже найближчим часом почнуть приймати заявки. Зараз вже працює веб-портал, де можна залишити запит на участь у програмі.

“5% річних - якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць (але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%!); 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн”, - пояснив співвідношення відсоткових ставок Гончарук.

Як зазначив прем'єр, стартапи зможуть брати участь від початку своєї діяльності, а діючий бізнес, якщо вже працює мінімум 12 місяців. При цьому, сам учасник програми має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

“Для участі знадобиться бізнес-план, якщо ви плануєте бізнес з нуля. Якщо ж вже працюєте, то позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна”, - підкреслив Гончарук.

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