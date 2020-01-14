Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом пропонується збільшити надходження до Фонду розвитку підприємництва

Верховна рада направила 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали відповідний проект закону №2589 "Про внесення змін до закону Про державний бюджет України на 2020 рік" про Фонд розвитку підприємництва" у другому читанні. За нього проголосував 261 парламентар.

Законом передбачено збільшити надходження до спеціального фонду державного бюджету за рахунок надходжень від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виданих фондом в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

Кабінету міністрів документом доручено в місячний строк з дня набрання чинності цим законом затвердити порядок використання коштів держбюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень ЗУ "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Нагадаємо, в кінці грудня Верховна рада прийняла за основу законопроект №2589, яким пропонувалося направити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні.

У понеділок під час засідання погоджувальної ради парламенту віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Кабінет міністрів України просить Верховну раду прийняти в другому читанні закон про направлення 2 млрд гривень на фонд розвитку підприємництва.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський вніс до Ради відповідний проект закону.

Додамо також, Кабмін готує до запуску програму з підтримки мікро- і середнього підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.