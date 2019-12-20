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ВР планує направити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні

Новини » Фінанси     20.12.2019 - 12:32
ВР планує направити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом пропонується збільшити надходження до Фонду розвитку підприємництва

Верховна рада планує направити 2 млрд гривень на розвиток малого бізнесу в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи підтримали відповідний проект закону № 2589 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва" за основу в першому читанні. За нього проголосували 275 нардепів.

Так, документ було розроблено з метою реалізації програми державної підтримки малого бізнесу в Україні, спрямованої на розвиток підприємництва, збільшення обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій.

Пропонується збільшити надходження до спеціального фонду державного бюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та передбачити Міністерству фінансів України видатки у відповідних обсягах за новою бюджетною програмою "Фонд розвитку підприємництва".

Фінансово-економічне обґрунтування

Документом передбачається збільшити надходження до спеціального фонду держбюджету за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2 млрд грн та спрямувати їх у відповідних обсягах на нову бюджетну програму "Фонд розвитку підприємництва".

Також зазначається, що у 2020 році в разі додаткових надходжень коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів їх можна буде спрямувати на розвиток підприємництва у відповідних обсягах.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вніс в Раду відповідний проект закону.

Так, Кабінет міністрів готує до запуску програму з підтримки мікро- та малого підприємництва, яка почне свою роботу з 1 лютого 2020 року, а обсяг кредиту складе 1,5 млн грн на 5 років.

Як писало РБК-Україна, українці хочуть зниження податків для малого бізнесу і підвищення для олігархів, про що свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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