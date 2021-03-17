RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Визначилися всі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Автор: Ігор Литвиненко

Сьогодні, 17 березня, відбулися заключні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. До чвертьфіналу пробилися "Порту", "Ліверпуль", ПСЖ, "Ман Сіті", "Реал", "Баварія" і "Челсі".

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Так, поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилися з такими результатами:

"Ювентус" (Італія) - "Порту" (Португалія) 3:2 (4:4 за сумою двох матчів, "Порту" переміг завдяки голу на виїзді);

"Боруссія" (Німеччина) - "Севілья" (Іспанія) 2:2 (5:4);

"Ліверпуль" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) 2:0 (4:0);

"ПСЖ" (Франція) - "Барселона" (Іспанія) 1:1 (5:2);

"Ман Сіті" (Англія) - "Боруссія М" (Німеччина) 2:0 (4:0);

"Реал" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія) 3:1 (4:1);

"Челсі" (Англія) - "Атлетіко" (Іспанія) 2:0 (3:0);

"Баварія" (Німеччина) - "Лаціо" (Італія) 2:1 (6:2).

Жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів відбудеться в п'ятницю, 19 березня. Початок о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, завтра також відбудуться заключні матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. На цій стадії Україну представляють два клуби "Шахтар" і "Динамо". "Гірники" вдома спробують взяти реванш після розгрому від "Роми", а кияни після домашньої поразки зустрінуться на виїзді з "Вільяреалом".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УЕФАЛіга чемпіонів
Читайте також
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна має примарні шанси обігнати Шотландію
Ліга конференцій УЄФА: що за турнір і хто від України може брати в ньому участь
Прогноз погоди