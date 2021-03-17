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"Челсі" пройшов "Атлетіко" в ЛЧ завдяки двом сухим перемогам

Новость на русском → Лондон, Середа 17 березня 2021 23:53
"Челсі" пройшов "Атлетіко" в ЛЧ завдяки двом сухим перемогам Фото: єдиний гол у матчі на рахунку Зиеша (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Лондонський "Челси" обіграв в матчі-відповіді мадридський "Атлетіко" - 2:0. Завдяки двом сухим перемогам з підсумковим рахунком 3:0 у чвертьфінал проходять саме "аристократи".

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Зі старту першої половини гравці "Челсі" більше володіли м'ячем. Часом перевага лондонців за цим показником досягало 75% проти 25% в "Атлетико". Але забило "Челсі" не після позиційної, а після контратаки. На 34-й хвилині Вернера вивели на вільний простір, він протягнув м'яч до штрафної і вивів на забійну позицію Зієша. Той комбінацію не зіпсував - 1:0.

У другому таймі "Челсі" також було ближче до голу, ніж "матрацники". Кілька разів виручав голкіпер "Атлетіко" Облак. А під кінець матчу іспанці залишилися в меншості - за удар ліктем пряме видалення заробив Савич.

Добив мадридців Емерсон, який відзначився на останній доданій хвилині і збільшив перемогу "Челсі" до 2:0.

Жеребкування 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться у п'ятницю, 19 березня.

Паралельно з матчем у Лондоні також зустрічалися "Бавария" і "Лаціо". Мюнхенський клуб переміг 2:1 і 6:2 за сумою двох матчів.

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