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"Ліверпуль" знову переміг "Лейпциг" і пройшов в 1/4 фіналу ЛЧ

Новость на русском → Будапешт, Середа 10 березня 2021 23:50
"Ліверпуль" знову переміг "Лейпциг" і пройшов в 1/4 фіналу ЛЧ Фото: один з голів "Ліверпуля" на рахунку Саллаха (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Ліверпуль" переміг "Лейпциг" і у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 2:0. Таким чином "мерсисайдці" впевнено пройшли до чвертьфіналу, здобувши загальну перемогу з рахунком 4:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

В останніх восьми матчах "Ліверпуль" зазнав шість поразок. Причому вдома "червоні" вигравали і зовсім 16 грудня, обігравши в рамках англійської Прем'єр-ліги "Тоттенхем". Після було вісім матчів без перемог на "Енфілді", з яких шість поразок поспіль. Однак цього разу домашній поєдинок був для "червоних" формальним - грали на нейтральному полі в Будапешті (Угорщина).

Перша половина матчу пройшла без голів. А ось у другій 45-хвилинці німці мали реальний шанс для взяття воріт - Сорлот головою пробив у поперечину на 65-й хвилині. Але забити вдалося все ж гравцям "Ліверпуля". На 70-й хвилині "червоні" втекли у контратаку, в якій м'яч на лінії штрафного отримав Саллах і, прибравши захисника, пробив у нижній кут - 1:0.

А ще через чотири хвилини вже остаточно інтригу в матчі вбив Мане. Сенегальцю видали ідеальний м'яч в штрафний, де Садіо залишалося лише підставити ногу і потрапити в порожні ворота. З цим форвард "Ліверпуля" впорався на відмінно - 2:0.

У підсумку "Ліверпуль" проходить в 1/4 фіналу ЛЧ, двічі обігравши "Лейпциг" по 2:0.

Нагадаємо, вчора "Боруссия" Дортмунд зіграла внічию з "Севільєю", що дозволило німцям вийти до чвертьфіналу ЛЧ.

Також РБК-Україна писало, що "Порту" зумів вибити з ліги чемпіонів "Ювентус".

Зазначимо, сьогодні також грали "ПСЖ" і "Барселона". Матч завершився внічию, але далі, завдяки перемозі в першому матчі, пройшли парижани.

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