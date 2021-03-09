ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Боруссія" зіграла внічию з "Севільєю" та пройшла у чвертьфінал ЛЧ

Новость на русском → Дортмунд, Вівторок 09 березня 2021 23:57
"Боруссія" зіграла внічию з "Севільєю" та пройшла у чвертьфінал ЛЧ Фото: Ерлінг Холанн (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Дортмундська "Боруссія" зіграла внічию з іспанською "Севільєю" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 2:2. Цей результат дозволив німцям оформити путівку в чвертьфінал за сумою двох матчів - загальна перемога "Боруссії" 5:4.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

"Боруссія" підходила до домашнього поєдинку з виїзною перемогою 3:2. Таким чином "Севільї" потрібно було забивати мінімум двічі. Але німці забили. На 35-й хвилині Холанн після прострілу Ройса відправив м'яч у сітку - 1:0.

А 54-й хвилині норвежець реалізував пенальті і оформив другий дубль у матчі з "Севільєю" - 2:0.

Через 15 хвилин Ен-Насері також з "точки" скоротив відставання - 2:1. А на останніх хвилинах іспанці внесли максимальну інтригу. Ен-Насері оформив дубль і наблизив свою команду до перекладу матчу в овертайм - 2:2. Але фінальний штурм результативними діями не закінчився. У підсумку перемога німців за сумою двох матчів - 5:4.

Нагадаємо, в першому матчі перемогу "Боруссії" також приніс дубль Холанна і гол Дауда.

Також РБК-Україна писало, що паризький "ПСЖ" в першому матчі ЛЧ розгромив каталонську "Барселону" - 4:1.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт Боруссия Севилья Ліга чемпіонів
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади