"Аталанта" з Малиновським поступилася "Реалу" і вилетіла з Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" впевнено переміг "Аталанту" з Бергамо у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 3:1 (4:1 за сумою двох матчів). За італійський клуб весь матч на полі провів українець Руслан Малиновський.

"Аталанта" вже на другій хвилині матчу мала шанс на взяття воріт Куртуа, але удар Госенса приблизно з лінії воротарського майданчика прийшовся прямо у руки воротаря "Реала". У першій половині гра була рівною, але на 34-й хвилині помилка при винесенні зі свого штрафного майданчика воротаря італійського клубу призвела до голу. Спортьелло виніс м'яч прямо на Модріча, який увійшов у штрафну і віддав пас на Бензема. Французу залишилося лише влучити у порожні ворота - 1:0.

Amazing assist from Modric. And goal from Benzema Real Madrid 1-0 Atalanta pic.twitter.com/bQoVqiHzHl — On this day in sports-Follow (@editiaEB) March 16, 2021

До кінця першої 45-хвилинки небезпечним ударом з-за меж штрафного відзначився і Малиновський, але постріл українця виявився неточним.

Вже на старті другої половини мадридці могли зняти всі питання в цьому поєдинку. Вінісіус втік у контратаку, пройшов трьох захисників "Аталанти" і відправив м'яч повз Спортьелло. Правда, і у ворота не потрапив.

VINICIUS DRIBBLED THEIR ENTIRE DEFENCE AND THEN HE AIMED AT THE ADVERTISEMENT BOARD

LOOK AT RAMOS AT THE END HE MADE HIM COLLAPSE pic.twitter.com/VjjlIz32v1 — Dr. T (@DoctorT_RM) March 16, 2021

Але якщо самостійно не зміг, то партнерам Вінісіус відзначитися все ж допоміг. На 59-й хвилині бразилець знову втік у контратаку після обрізки бергамцев, зупинити його змогли лише за допомогою фолу, який був вже у штрафному майданчику - пенальті. Одинадцятиметровий чітко реалізував Рамос - 2:0.

Далі оформити дубль міг Бензема, але перший його удар головою парирував голкіпер "Аталанти", а після добивання також головою м'яч влучив у штангу.

Під кінець матчу гра трохи пожвавилася. Спершу Мюріель зі штрафного подарував хоч якусь надію "Аталанті" - 2:1. Але вже через дві хвилини, на 85-й, Асенсио закрив матч точним ударом під штангу - 3:1.

Muriel with a beautiful freekick. pic.twitter.com/WAUmIv48j4 — DeShaun (@DamnStraightFam) March 16, 2021

Video gol goal Marco Asensio 3-1 Real Madrid pic.twitter.com/7lNYY8llrx — Fútbol en 5 Minutos - YouTube (@Futbolen5) March 16, 2021

У підсумку впевнена перемога "Реала" за сумою двох матчів 3:1 і вихід в чвертьфінал ЛЧ.

Зазначимо, Малиновський в матчі відзначився двома чудовими передачами на Сапату, який міг обидва рази забивати, але відзначитися так і не зміг. Ще один українець Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних "Реала".