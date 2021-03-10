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Без дива. "ПСЖ" зіграв внічию з "Барселоною" і пройшов у чвертьфінал ЛЧ

Новость на русском → Париж, Середа 10 березня 2021 23:53
Без дива. "ПСЖ" зіграв внічию з "Барселоною" і пройшов у чвертьфінал ЛЧ Фото: Кіліан Мбаппе (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Барселона" не змогла здійснити диво в матчі-відповіді проти "ПСЖ", здобувши лише нічию - 1:1. Такий результат дозволив "ПСЖ" пройти у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Іспанському гранду необхідно було зробити ще одне диво - забити на виїзді мінімум чотири голи, зберігши при цьому перевагу в три і більше голи. Раніше вони вже були майже в аналогічній ситуації, і вийшли з неї з високо піднятою головою. У 2017-му також на стадії 1/8 фіналу ЛЧ каталонці в першому матчі поступилися тому ж "ПСЖ" на виїзді 0:4, проте вдома вирвали потрібну перемогу на останніх секундах гри 6:1.

Але в цей раз швидкий гол забити "синьо-гранатовим" не вдалося. До того ж у середині тайму "Барса" і зовсім пропустила. На 29-й хвилині захисник іспанського клубу Лангле наступив на п'ятку форварда "ПСЖ" Ікарді у штрафному. При цьому гравець французького клубу навіть не загрожував особливо воротам. Але суддя після перегляду VAR все ж призначив пенальті. "Точку" впевнено реалізував Мбаппе - 1:0.

Для іспанців завдання не сильно змінилося - так само потрібно забивати чотири рази. І до кінця першої половини каталонці один м'яч таки відіграли. Мессі божевільним ударом метрів з 25 залишив не при справах Наваса - 1:1.

А вже в доданий час до першої 45-хвилинки рефері призначив пенальті вже у ворота паризького клубу - Кюрзава намагаючись вибити м'яч, влучив по нозі Грізманна. Мессі бив одинадцятиметровий, але Навас ногою зачепив м'яч, який після влучив у поперечину і вилетів в поле.

У другій половині каталонці продовжили атакувати. А на 60-й хвилині Мессі змарнував ще один реальний шанс для взяття воріт. Він отримав м'яч майже на лінії воротарського, але трохи заплутався в ногах, що дало можливість захисникам заблокувати удар аргентинця. Іспанці продовжували атакувати й надалі, але забити більше не змогли.

Таким чином "ПСЖ" впевнено проходить до чвертьфіналу ЛЧ, здобувши загальну перемогу над "Барселоною" 5:2.

Нагадаємо, також сьогодні путівку в чвертьфінал ЛЧ оформив "Ліверпуль", обігравши "Лейпциг" і в другому матчі - 2:0.

Вчора дортмундська "Боруссія" змогла втримати нічию в матчі з "Севільєю" і за сумою двох матчів пройшла до чвертьфіналу ЛЧ.

Також РБК-Україна писало, що "Порту" в овертаймі і з видаленням програв "Ювентусу", але зміг пройти в 1/4 фіналу ЛЧ завдяки голу на виїзді.

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