"Ман Сіті" знову забив двічі гладбахській "Боруссії" і оформив путівку в 1/4 фіналу ЛЧ

"Манчестер Сіті" переміг і у другому матчі "Боруссію" Меэнхенгладбах - 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов на поле в середині другого тайму.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

"Ман Сіті" вирішив всі питання вже на старті поєдинку. Спершу на 12-й хвилині шикарний удар з-за меж штрафного вдався Де Брюйне - 1:0.

А через шість хвилин "блакитні" відзначилися вдруге. Фолден протягнув м'яч через півполя і вивів Гюндогана на зустріч з кіпером гладбахської "Боруссії". Той в один дотик переправив м'яч у сітку - 2:0.

У другому поєдинку команди результативними діями не відзначалися. При цьому на 63-й хвилині на полі з'явився українець Олександр Зінченко.

Відзначимо, що команди Гвардіоли за 12 років забили більше ніж 100 голів в Лізі чемпіонів.