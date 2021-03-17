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"Баварія" без проблем розібралася з "Лаціо" на шляху до чвертьфіналу ЛЧ

Новость на русском → Мюнхен, Середа 17 березня 2021 23:51
"Баварія" без проблем розібралася з "Лаціо" на шляху до чвертьфіналу ЛЧ Фото: один з голів на рахунку Левандовскі (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Мюнхенська "Баварія" без проблем розібралася за сумою двох матчів з римським "Лаціо" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. У матчі мюнхенці забили два голи, на який римляни відповіли лише одного разу - 2:1.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

До поєдинку в Мюнхені гравці "Баварії" підходили з більш ніж комфортним запасом. Перемога німців 4:1 на виїзді практично не давала шансів на прохід в чвертьфінал гравцям "Лаціо".

Матч-відповідь відбувався також за переваги "Баварії". Але на цей раз німці обмежилися двома голами. Спочатку на 33-й хвилині з пенальті відзначився Левандовскі. А на 73-й відзначився Чупо-Мотінг. Гравці "Лаціо" змогли відіграти один м'яч за 8 хвилин до кінця основного часу - відзначився Пароло. Але на більше римлян не вистачило.

У підсумку впевнена перемога "Баварії" за сумою двох матчів 6:2. Свого суперника у чвертьфіналі мюнхенці дізнаються в п'ятницю, 19 березня, коли відбудеться жеребкування наступного етапу ЛЧ.

В іншому матчі сьогоднішнього дня "Челсі" здолав "Атлетіко" і оформив путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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