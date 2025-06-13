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ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Пятница 13 июня 2025 15:25
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ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года Фото: ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Европейского Союза единогласно поддержал предложение продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В ЕС сообщают, что система временной защиты уменьшает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку лицам, подпадающим под этот вид защиты, не нужно подавать заявление о предоставлении убежища индивидуально. Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявление о предоставлении убежища.

Продление не меняет условий решения от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита, или прав, которыми они пользуются.

Окончательное решение о временной защите примут в ближайшие недели.

"Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над общими решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину", - заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Временная защита украинцев в ЕС

Напомним, недавно мы сообщали, что Европейская комиссия внесла предложение о продлении действия правовой базы, известной как "Директива о временной защите для украинских беженцев", до 4 марта 2027 года.

Данная директива, впервые вступила в силу в марте 2022 года. Именно тогда она позволила перемещенным украинцам оставаться в государствах-членах ЕС без прохождения официальной процедуры предоставления убежища.

Ранее о данной инициативе рассказывал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Стоит отметить, что, по данным Евростата, в странах ЕС находится 4,26 миллиона украинцев, которые получили статус временной защиты. В течение апреля их количество выросло на 2 525 человек, причем больше всего новых беженцев прибыло в Швецию.

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