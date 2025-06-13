ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

В ЕС сообщают, что система временной защиты уменьшает нагрузку на национальные системы предоставления убежища, поскольку лицам, подпадающим под этот вид защиты, не нужно подавать заявление о предоставлении убежища индивидуально. Продление до марта 2027 года является сигналом для перемещенных лиц из Украины, что им не нужно подавать заявление о предоставлении убежища.

Продление не меняет условий решения от марта 2022 года относительно категорий лиц, на которых распространяется временная защита, или прав, которыми они пользуются.

Окончательное решение о временной защите примут в ближайшие недели.

"Мы будем продолжать предоставлять защиту миллионам украинских беженцев еще в течение года. Польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенной отмены временной защиты после достижения справедливого мира. В ближайшее время мы будем работать над общими решениями для всего ЕС в этой сфере, в частности в контексте возвращения в Украину", - заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.