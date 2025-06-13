Во Франции автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть погибшие и раненые

Во Франции произошло масштабное ДТП с участием украинского автобуса. Погибли по меньшей мере четверо, среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД и Le Monde .

Сегодня, 13 июня, произошла авария возле французского города Ле-Ман на трассе Ренн-Ле-Ман.

"Произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией. На место аварии выехали представители Посольства и лично посол Украины", - сообщили в МИД.

Фото: автобус с украинскими детьми попал в ДТП во Франции (x.com/icimaine)

По данным министерства, предварительно, данный автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей.

В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

"Пострадавшие госпитализированы, движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования", - добавили в министерстве.

В то же время, как сообщает французское СМИ, на место происшествия прибыло около 87 пожарных и 49 пожарных машин.

В настоящее время никакой дополнительной информации об обстоятельствах аварии, количестве привлеченных транспортных средств или лицах пострадавших нет.