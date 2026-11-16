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OpenAI позволит ИИ покупать товары: как будет работать ChatGPT Wallet

10:13 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
OpenAI позволит ИИ покупать товары: как будет работать ChatGPT Wallet OpenAI меняет правила онлайн-шоппинга (коллаж: РБК-Україна)
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OpenAI представила платежный инструмент ChatGPT Wallet, позволяющий ИИ-агентам платить покупки от имени пользователей. Функция создана в партнерстве с Visa, Mastercard и American Express и не передает продавцам данные банковской карты клиента.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Как работает оплата через ChatGPT Wallet?

По данным компании, ChatGPT еженедельно используют 1,2 миллиарда человек, и многие из них используют чат-бот для поиска и сравнения товаров.

Новый кошелек позволяет завершить покупку непосредственно с помощью ИИ-агента.

Процесс оплаты происходит по следующему алгоритму:

  • пользователь добавляет банковскую карту в систему один раз;
  • перед каждой покупкой человек проверяет список товаров, общую сумму и выбранную карту;
  • операция подтверждается проверкой безопасности - например, через Face ID или сканирование отпечатка пальца;
  • После одобрения платежная сеть генерирует специальный платежный токен с временным номером карты, кодом безопасности и сроком действия.

Денежные средства списываются с выбранной карточки, однако ни продавец, ни сам ИИ-агент не получают реальных реквизитов счета .

При этом пользователи сохраняют все бонусы по карте и право на обжалование платежей в случае получения некачественного товара.

В будущем OpenAI планирует разрешить полностью делегировать покупки агентам, предварительно установив лимиты затрат, разрешенные категории товаров или временные рамки.

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Инструменты для бизнеса и магазинов

Поскольку коммерция с участием ИИ-агентов только развивается, некоторые сайты и антифрод-системы могут ошибочно блокировать автоматизированные запросы на покупку.

Вместе с кошельком OpenAI выпустила руководство Commerce Partner Playbook, которое помогает компаниям адаптироваться.

Он содержит:

Обновление данных о товарах - бизнесе может подтвердить свой профиль в ChatGPT и загрузить фид с актуальными ценами и наличием.

Доступ для агентов - настройка CDN или брандмауэра для распознавания подписанных запросов по протоколу Web Bot Auth.

Совместимость с платежными системами - OpenAI сотрудничает с сервисами Stripe, Adyen, Checkout.com, а также системами защиты от мошенничества Forter, Riskified, Sardine и Signifyd, чтобы легитимные платежи агентов не отклонялись.

Дополнительные интеграции - создание плагинов или использование инструментов WebMCP для управления корзиной непосредственно через системы магазина.

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Кому уже доступна новая функция?

На первом этапе ChatGPT Wallet запускается в сервисе dots для подписчиков тарифа ChatGPT Pro в возрасте от 18 лет в США, имеющих карточки американских банков.

Впоследствии OpenAI планирует расширить доступность сервиса для более широкой аудитории и большего числа стран.

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