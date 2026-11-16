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OpenAI дозволить ШІ купувати товари: як працюватиме ChatGPT Wallet

10:13 16.11.2026 Пн
3 хв
aimg Ольга Завада
OpenAI дозволить ШІ купувати товари: як працюватиме ChatGPT Wallet OpenAI змінює правила онлайн-шопінгу (колаж: РБК-Україна)
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OpenAI представила платіжний інструмент ChatGPT Wallet, який дозволяє ШІ-агентам сплачувати покупки від імені користувачів. Функція створена у партнерстві з Visa, Mastercard та American Express і не передає продавцям дані банківської картки клієнта.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Як працює оплата через ChatGPT Wallet?

За даними компанії, ChatGPT щотижня використовують 1,2 мільярда людей, і чимало з них використовують чат-бот для пошуку та порівняння товарів.

Новий гаманець дозволяє завершити покупку безпосередньо за допомогою ШІ-агента.

Процес оплати відбувається за таким алгоритмом:

  • Користувач додає банківську картку в систему один раз.
  • Перед кожною покупкою людина перевіряє список товарів, загальну суму та обрану картку.
  • Операція підтверджується перевіркою безпеки - наприклад, через Face ID або сканування відбитка пальця;
  • пПсля схвалення платіжна мережа генерує спеціальний платіжний токен із тимчасовим номером картки, кодом безпеки та терміном дії.

Кошти списуються з обраної картки, проте ані продавець, ані сам ШІ-агент не отримують реальних реквізитів рахунку.

При цьому користувачі зберігають усі бонуси за карткою та право на оскарження платежів у разі отримання неякісного товару.

У майбутньому OpenAI планує дозволити повністю делегувати покупки агентам, заздалегідь встановивши ліміти витрат, дозволені категорії товарів або часові рамки.

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Інструменти для бізнесу та магазинів

Оскільки комерція за участю ШІ-агентів лише розвивається, деякі сайти та антифрод-системи можуть помилково блокувати автоматизовані запити на покупку.

Разом із гаманцем OpenAI випустила посібник Commerce Partner Playbook, який допомагає компаніям адаптуватися.

Він містить:

Оновлення даних про товари - бізнес може підтвердити свій профіль у ChatGPT і завантажити фід із актуальними цінами та наявністю.

Доступ для агентів - налаштування CDN або брандмауера для розпізнавання підписаних запитів за протоколом Web Bot Auth.

Сумісність із платіжними системами - OpenAI співпрацює з сервісами Stripe, Adyen, Checkout.com, а також системами захисту від шахрайства Forter, Riskified, Sardine та Signifyd, щоб легітимні платежі агентів не відхилялися.

Додаткові інтеграції - створення плагінів або використання інструментів WebMCP для керування кошиком безпосередньо через системи магазину.

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Кому вже доступна нова функція?

На першому етапі ChatGPT Wallet запускається у сервісі dots для підписників тарифу ChatGPT Pro віком від 18 років у США, які мають картки американських банків.

Згодом OpenAI планує розширити доступність сервісу для ширшої аудиторії та більшої кількості країн.

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