GPT 5.6 Sol нашел опасный баг в Ubuntu за 2 часа: ИИ может помогать и хакерам

ИИ нашел опасную уязвимость в Ubuntu, из-за которой хакеры могли бы получить контроль над серверами. Ошибку в открытом ПО обнаружил технический директор стартапа Charge Robotics с помощью модели GPT 5.6 Sol.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CVE .

Как ИИ нашел баг?

По словам исследователя Макса Юстича, он направил искусственный интеллект на тот же фрагмент кода, где несколько лет назад уже находили проблему. Разработчик попросил систему поискать схожие или еще более сложные ошибки.

Модели понадобилось всего два часа, чтобы найти исключительно запутанный баг. Людям-аналитикам было бы очень тяжело выявить его вручную.

Информацию об уязвимости сразу передали команде Debian Project. Специалисты разработчика быстро подготовили и выпустили соответствующее обновление безопасности, которое устраняет эксплойт.

Пока нет никаких свидетельств того, что злоумышленники успели воспользоваться этой дырой безопасности.

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Масштабное сканирование и новые инструменты

Случай с уязвимостью в Ubuntu показал, что с помощью ИИ даже специалисты с небольшим опытом могут находить серьезные ошибки в программном обеспечении.

На фоне этого OpenAI анонсировала специализированную модель ChatGPT Cyber, предназначенную для задач по кибербезопасности.

Компания также сообщила о результатах масштабной проверки программного кода с помощью ИИ. Во время анализа ядра Linux система обнаружила 948 потенциальных проблем, а в браузере Firefox – 81 ранее неизвестную уязвимость.

В то же время эти находки еще нуждаются в проверке: не каждая обнаруженная проблема обязательно является реальной уязвимостью.

Кроме того, OpenAI планирует направить 1 млрд долларов в поддержку специалистов, отвечающих за защиту критической инфраструктуры, в частности, энергетических сетей и систем водоснабжения.

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Новые вызовы для кибербезопасности

Специалисты предупреждают: время на усиление защиты цифровых систем ограничено. ИИ-модели быстро развиваются, а их возможности находить уязвимости постоянно возрастают.

В то же время, эти инструменты становятся доступнее не только для экспертов по кибербезопасности, но и для хакеров.

Особую угрозу представляют открытые версии моделей без встроенных ограничений: они могут использоваться для поиска слабых мест в программном обеспечении и подготовки кибератак.