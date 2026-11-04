OpenAI заставит распределять лимиты между ChatGPT и Codex: что изменится в декабре

С декабря OpenAI изменяет систему использования лимитов в ChatGPT. Подписчики тарифных планов Plus, Pro и Business получат единую норму использования токенов, которая будет распределяться между чатом и инструментом для разработчиков Codex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI .

Новая система учета в токенах

Согласно обновлениям в Центре помощи OpenAI, изменение связано с интеграцией возможностей Work непосредственно в основной интерфейс ChatGPT.

Теперь использование сервиса будет считаться в токенах - единицах текста, которые модель обрабатывает и генерирует во время работы.

Количество израсходованных токенов будет зависеть от выбранной модели и сложности задания. Так, длительная работа с кодом у Codex будет уменьшать доступный лимит для сложных запросов в чате – и наоборот.

Отметим, что ранее Chat, Work и Codex имели отдельные ограничения, включая загрузку изображений, файлов и голосовых сообщений.

В то же время , режим Instant chat станет исключением: его использование не будет влиять на общий лимит. Поэтому пользователи смогут и дальше ставить простые повседневные вопросы, не тратя основной запас ресурсов.

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Как реагирует общество?

Компания не сообщила, каким будет общий лимит для каждого тарифного плана, как часто он будет обновляться и какие условия будут действовать для бесплатных аккаунтов Free и Go.

Когда запас ресурсов иссякнет, пользователям придется ждать его восстановления, переходить на более дорогой тариф или покупать дополнительные кредиты.

Смена уже вызвала оживленное обсуждение. На форуме OpenAI тема с призывом сохранить отдельные лимиты собрала более ста сообщений.

Эксперты считают этот шаг фактическим завершением эпохи безлимитных запросов. Кстати, ранее подобную систему ввела Anthropic для своих моделей Claude.

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Как отслеживать расходы токенов?

После декабрьского обновления проверить остаток лимита и время его сброса можно будет в настройках ChatGPT в разделе Usage.

Пользователям, регулярно работающим с Codex или продвинутыми моделями, рекомендуют отслеживать статистику в течение нескольких дней перед покупкой дополнительных кредитов, а для простых ответов сознательно выбирать режим Instant.