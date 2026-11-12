Россияне разыграли топов OpenAI от имени Умерова: что узнали об оружии для Украины
Российские пранкеры обманули трех высокопоставленных сотрудников OpenAI по национальной безопасности. В ходе разговора они обсудили военную поддержку Украины и планы компании.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Intercept.
Что известно?
Преступники выдали себя за главу Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, проведя 17-минутный видеоразговор, запись которого впоследствии была опубликована на платформе Rumble.
В ловушку российских пранкеров попали ключевые фигуры OpenAI, отвечающие за государственную и международную безопасность:
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Саша Бейкер, руководящая политикой национальной безопасности в компании и ранее занимавшая высокий пост в Министерстве обороны США;
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Кэролайн Зир, лидер по стратегическим инициативам, которая также имеет опыт работы в Пентагоне;
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Бен Крамптон, который возглавляет взаимодействие компании по европейской национальной безопасности и ранее работал в структурах Организации Объединенных Наций и Европейского Союза.
В ходе разговора стороны обсудили возможность военной помощи Украине, в частности, предоставление вооружения для наступательных операций и ИИ-технологий для нужд обороны.
Крамптон отмечал, что компания стремится к "глубоким отношениям с Украиной", однако внутри организации существует определенное предостережение по привлечению технологий в наступательных военных целях.
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Упоминания о Пентагоне и Илоне Маске
Отдельно обсуждались совместные инициативы с украинским правительством.
В частности, участники обсуждали использование модели Daybreak Blue для поиска и устранения уязвимостей в компьютерных системах.
Также речь шла о расширении сотрудничества с Минобороны Украины при посредничестве "вашингтонского коллеги", ранее работавшего с подразделением Delta украинского оборонного ведомства.
Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Илона Маска и позиция президента США по отношению к Украине. Саша Бейкер заверила, что большинство американцев и исследователей компании поддерживают Украину.
Относительно заявлений американского президента Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому Бейкер отметила, что это "вызывает сожаление".
Спикер OpenAI Нейт Эванс подтвердил факт инцидента. По его словам, компания провела внутреннее расследование с привлечением компетентных органов и приняла меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.