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Россияне разыграли топов OpenAI от имени Умерова: что узнали об оружии для Украины

12:14 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Россияне разыграли топов OpenAI от имени Умерова: что узнали об оружии для Украины Российские пранкеры выманили у руководства OpenAI детали сотрудничества с Украиной (коллаж: РБК-Украина)
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Российские пранкеры обманули трех высокопоставленных сотрудников OpenAI по национальной безопасности. В ходе разговора они обсудили военную поддержку Украины и планы компании.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The Intercept.

Что известно?

Преступники выдали себя за главу Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова, проведя 17-минутный видеоразговор, запись которого впоследствии была опубликована на платформе Rumble.

В ловушку российских пранкеров попали ключевые фигуры OpenAI, отвечающие за государственную и международную безопасность:

  • Саша Бейкер, руководящая политикой национальной безопасности в компании и ранее занимавшая высокий пост в Министерстве обороны США;

  • Кэролайн Зир, лидер по стратегическим инициативам, которая также имеет опыт работы в Пентагоне;

  • Бен Крамптон, который возглавляет взаимодействие компании по европейской национальной безопасности и ранее работал в структурах Организации Объединенных Наций и Европейского Союза.

В ходе разговора стороны обсудили возможность военной помощи Украине, в частности, предоставление вооружения для наступательных операций и ИИ-технологий для нужд обороны.

Крамптон отмечал, что компания стремится к "глубоким отношениям с Украиной", однако внутри организации существует определенное предостережение по привлечению технологий в наступательных военных целях.

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Упоминания о Пентагоне и Илоне Маске

Отдельно обсуждались совместные инициативы с украинским правительством.

В частности, участники обсуждали использование модели Daybreak Blue для поиска и устранения уязвимостей в компьютерных системах.

Также речь шла о расширении сотрудничества с Минобороны Украины при посредничестве "вашингтонского коллеги", ранее работавшего с подразделением Delta украинского оборонного ведомства.

Кроме того, обсуждалась ситуация вокруг Илона Маска и позиция президента США по отношению к Украине. Саша Бейкер заверила, что большинство американцев и исследователей компании поддерживают Украину.

Относительно заявлений американского президента Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому Бейкер отметила, что это "вызывает сожаление".

Спикер OpenAI Нейт Эванс подтвердил факт инцидента. По его словам, компания провела внутреннее расследование с привлечением компетентных органов и приняла меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

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