Отопительный сезон начался в Чернигове: когда начнут подавать тепло в многоэтажки

Во вторник, 15 октября, отопительный сезон начался в Чернигове. Тепло начали подавать в учреждения социальной инфраструктуры – образования и медицины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности Черниговского городского головы, секретаря городского совета Александра Ломако .

Уже в среду, 16 октября, тепло обещают начать подавать в жилые дома. Александр Ломако отмечает, что в городе около 1300 многоэтажек и для подачи теплоносителя понадобится несколько дней.

Теплоснабжающие предприятия призывают жителей обращаться в аварийные службы в случае проблем с подачей тепла, начиная с понедельника, 21 октября. Контактные телефоны можно найти на платежных квитанциях.

Он также отмечает, что при подготовке к сложному отопительному сезону все объекты теплогенерации снабжены альтернативными источниками питания. Также идет установка когенерационных установок на определенных объектах, что позволит повысить надежность поставки тепла. Часть котельных и тепловых пунктов уже подключена к двум линиям электропередач.