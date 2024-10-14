Отопительный сезон 2024. Что будет с тарифами и вырастут ли платежки

В ближайшее время Украине стартует отопительный сезон. Во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, однако он не касается электроэнергии, холодной воды и других тарифов на коммуналку.

О том, что будет с тарифами до весны, читайте в материале РБК-Украина .

Мораторий на повышение тарифов

Согласно принятому Верховной Радой закону в Украине запрещено устанавливать тарифы на газ для населения на уровне выше, чем действовал в феврале 2022 года.

Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн. потребителей и удерживает более 98% рынка. Цена для населения составляет 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики предлагают цены от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Также действует мораторий на повышение тарифов на отопление и горячую воду. "Нефтегаз" также продает газ производителям тепла для населения по цене 7,42 гривен за кубометр.

Когда отменят мораторий

Национальный банк прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в следующих годах. "Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", - отмечают в НБУ.

Украинские власти в Меморандуме с МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения. Это произойдет, "как только позволят условия".

Другие тарифы

По данным Госстата, в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем прошлого года тарифы на коммуналку выросли на 18,7%. Это гораздо выше, чем общая инфляция (8,6%).

Основным фактором явилось повышение тарифов на электроэнергию на 63,6%. Среди прочих выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 4,4%, на уборку мусора – на 5,1% и услуги по управлению многоквартирными домами – на 9,8%.

В прошлом году правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос до 4,32 грн/кВт-ч. Действующий тариф действителен до 1 мая 2025 года.

Тариф на холодную воду зависит от политических решений руководства Украины. НКРЭКУ первоначально повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Но затем это решение было отменено, а проект постановления отправлен на доработку. Решение было принято после вмешательства Офиса президента.

НКРЭКУ планировала еще в марте 2023 года включить в повестку дня вопрос повышения тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод. Однако до сих пор это решение не принято.

Когда начнется отопительный сезон

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

Часть регионов уже определилась с датой, когда подадут тепло в дома.