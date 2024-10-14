Отопительный сезон стартует в Бориспольской общине: когда будет тепло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета Бориспольского городского совета в Facebook.

Уточняется, что в результате объединения сегодня в состав общины входят город Борисполь, а также Иванковский, Глубокский, Кучаковский, Любарецкий, Рогозовский и Сеньковский старостинские округа.

Отмечается, что БГТО была создана в октябре 2020 года в рамках реформы децентрализации власти из 19 населенных пунктов. Речь идет о городе Борисполь (ставшем административным центром общины), а также селах: Глубокое, Городище, Иванков, Кучаков, Артемовка, Лебедин, Малая Старица, Сулимовка, Любарцы, Тарасовка, Рогозов, Кириевщина, Сеньковка, Андреевка, Великая Старица, Воробьевка, Григоровка и Перегуды.

Она расположена в центре левобережной части Киевской области (юго-восточнее столицы) и граничит:

"На плановом совещании городского главы начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Толкач обратился к жителям общины с просьбой заранее подготовиться к запуску системы отопления в собственном жилье", - подытожили в исполнительном комитете.

Уточняется, что жилые дома территориальной общины подключат к отоплению тогда, когда :

Отмечается, что в приоритете - отопление объектов социальной сферы (больницы, заведения дошкольного и общего среднего образования и т.п.).

Согласно решению, принятому во время заседания исполнительного комитета Бориспольского городского совета на фоне снижения среднесуточного показателя температуры воздуха:

Подготовка и начало отопительного сезона

Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.

Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.

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