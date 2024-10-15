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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 15 октября 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптик рассказала, когда ждать заморозки в большинстве регионов Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 октября, в Украине будет много дождей. А заморозки в большинстве регионов страны вероятны уже 17 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"В Украине 15 октября будет много дождей. Большая вероятность осадков будет в западных, северных и восточных областях", - рассказала она.

В южной части и в большинстве центральных областей во вторник обойдется скорее облачностью, поэтому серьезных осадков ожидать не стоит.

"Ветер будет северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается самой высокой в ​​южной части, +13...+18 градусов. Самая низкая - в северной части и в западной части, +8...+11 градусов. На остальной территории в течение дня +10...+14 градусов", - отметила синоптик.

Погода в Киеве и приближение заморозков

В Киеве во вторник ожидается временами дождь, умеренный северо-западный ветер будет холодно, ночью +7...+9 градусов, днем ​​+10...+12 градусов.

А 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки.

Погода в Украине осенью 2024

Осень 2024 в Украине оказалась теплее обычной. Сентябрь оказался и вообще жарким. Вероятно, этому поспособствовала волна жары, которая зашла в Украину в конце августа.

В частности, в сентябре были установлены сразу несколько погодных рекордов. К примеру, 3 сентября оказался достаточно "урожайным". В этот день в Украине были установлены сразу девять рекордов в разных городах.

Начало октября также выдалось теплым да и сам месяц ожидается теплее обычного. Правда, в последнюю неделю температура начала постепенно снижаться, в частности, из-за дождей. Но похолодание в октябре можно считать нормой.

Подробнее о погоде в Украине на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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