Опалювальний сезон розпочався у Чернігові: коли почнуть подавати тепло до багатоповерхівок

У вівторок, 15 жовтня, опалювальний сезон почався у Чернігові. Тепло почали подавати до закладів соціальної інфраструктури – освіти та медицини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виконуючого обов‘язки Чернігівського міського голови, секретаря міської ради Олександра Ломако .

Уже в середу, 16 жовтня, тепло обіцяють почати подавати до житлових будинків. Олександр Ломако зазначає, що у місті близько 1300 багатоповерхівок й на подачу теплоносія знадобиться кілька днів.

Теплопостачальні підприємства закликають мешканців звертатися до аварійних служб у разі проблем із подачею тепла, починаючи з понеділка, 21 жовтня. Контактні телефони можна знайти на платіжних квитанціях.

Він також зазначає, що при підготовці до складного опалювального сезону, всі об'єкти теплогенерації забезпечені альтернативними джерелами живлення. Також триває встановлення когенераційних установок на певних об’єктах, що дозволить підвищити надійність постачання тепла. Частину котелень та теплових пунктів вже підключили до двох ліній електропередач.