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В Украине отменили повышение тарифов на воду с 1 января

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Украина, Суббота 31 декабря 2022 10:18
В Украине отменили повышение тарифов на воду с 1 января Фото: повышение тарифов на воду в Украине отменили (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%. Проект постановления направлен на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение комиссии, принятое 30 грудня января.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что при принятии решения 27 декабря члены комиссии по-разному поняли содержание постановления и "голосовали за разные проекты решения".

"Кроме того, решение, предложенное с голоса, существенно отличается от проектов, обнародованных на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения относительно размеров и структуры тарифов. Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку", - сказал он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Решение по 32 водоканалам принято 27 декабря.

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