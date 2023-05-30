В Украине вырастет тариф на электроэнергию. Кабмин утвердил новую цену

В Украине с 1 июня повысят тариф на электроэнергию для населения в связи с тем, что стране необходимы средства на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес на рассмотрение Кабмина постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения.

Постановление правительства уже одобрили. Новый тариф будет составлять 2, 64 гривен/кВт-час.

Как объяснил источник издания, министр аргументировал необходимость пересмотра тарифа тем, что государству нужны средства на восстановление энергетической инфраструктуры после обстрелов российских оккупантов.

Согласно информации РБК-Украина, Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) просила установить несколько больший тариф - 2,88 гривен/кВт-час.

Впрочем, в конечном итоге правительство приняло решение о более низкой стоимости электроэнергии для населения, чем предлагал регулятор.

Отметим, что на данный момент тариф для потребителей, которые используют до 250 кВт-ч в месяц, составляет 1,44 грн/кВт-час, а потребители, использующие более 250 кВт-ч, платят 1,68 грн/кВт-час.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Из-за российских массированных ракетных и дроновых обстрелов территории Украины осенью и зимой было повреждено немало энергетической инфраструктуры страны. В "Укрэнерго" отмечали, что россияне своими ударами повредили почти все крупные тепло- и гидроэлектростанции в нашей стране.

В связи с этим 11 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии, а по всему государству действовали почасовые отключения света.

Ситуация постепенно улучшалась. Уже в конце зимы - в начале весны населению почти не выключали свет. А уже 7 апреля министр энергетики сообщил, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии.

Эксперты отмечали, что текущий тариф для населения не покрывает себестоимость электроэнергии. К тому же они указывали на то, что без ослабления ценовых ограничений невозможно будет подготовиться к следующему отопительному сезону.

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