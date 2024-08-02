НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление: когда это произойдет

НБУ прогнозирует неизменность отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в последующие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2024 года).

"Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", - говорится в прогнозе.

Как отмечается в отчете, неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза по инфляции.

В частности, значительное повышение стоимости энергоносителей для быстрого устранения дисбалансов в энергетическом секторе станет источником дополнительного инфляционного давления и обусловит потребность в значительном увеличении субсидий для населения. С другой стороны, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с экономически обоснованными уровнями приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний, поясняют в НБУ.

По данным НБУ, это будет усугублять риски нестабильности на энергорынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее

"Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен. Однако их постепенное приведение к рыночным уровням, которое согласно предположениям начнется с 2025 года, станет весомым проинфляционным фактором в 2025-2026 годах", - говорится в отчете.