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В Украине повысили тарифы на воду: сколько надо платить

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Украина, Среда 28 декабря 2022 10:19
В Украине повысили тарифы на воду: сколько надо платить Фото: тарифы на воду в Украине вырастут с 1 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Решение по 32 водоканалам принято 27 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение комиссии.

В то же время в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

"На первом этапе средневзвешенный тариф вырастет ориентировочно на 10% и будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года", - сказал руководитель департамента НКРЭКУ Артем Чумак.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский предложил пока не принимать решения о повышении тарифов с 1 июля. Принято решение, что к этому вопросу вернутся в мае.

Согласно решению комиссии, тариф "Киевводоканала" возрастет на 25% с 30,38 гривен за кубометр до 38,1 гривен (с НДС). Для "Житомирводоканала" тариф вырастет на 34% с 37,5 гривен до 50,4 гривен за кубометр.

Тариф для "Черновцыводоканала" вырастет с 27,9 гривен до 29,5 гривен, "Хмельницкводоканала" - с 27,4 гривен до 31,7 гривен, "Львовводоканала" - с 25,9 до 27,9 гривен.

Напомним, что в Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ и его распределение, отопление и горячую воду. Он не касается водоснабжения.

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