Отопление на Троещине в Киеве вернули, но несколько домов без тепла: в чем причина

Киев, Вторник 10 февраля 2026 21:36
UA EN RU
Отопление на Троещине в Киеве вернули, но несколько домов без тепла: в чем причина Фото: из-за технических проблем некоторые дома все еще без тепла (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

В Деснянском районе Киева восстановили теплоснабжение в многоэтажках после массированного вражеского удара. В то же время несколько домов до сих пор без отопления из-за технических проблем.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Читайте также: Школы и садики сводят в один: в Киеве из-за холода экстренно меняют формат обучения

Он рассказал, что дополнительные бригады, в частности специалисты "Укрзализныци", работают над устранением проблем. По словам Пантелеева, остались четыре самых тяжелых дома.

"Действительно теплоноситель на дома подан. Но есть дома, в которых существуют те или иные проблемы, связанные с повреждениями на этих домах, опять же в результате длительного отсутствия тепла. Дома по Деснянскому району по адресам находятся на контроле", - отметил он.

Ситуация с отоплением в Киеве

Напомним, в результате массированных комбинированных ударов России многие киевские многоэтажки остались без тепла. В связи с последствиями обстрелов в энергетическом секторе также был введен режим чрезвычайной ситуации.

Самой сложной остается ситуация в Киеве, где в результате ударов серьезно повреждена ТЭЦ столицы. В ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ, которая обеспечивала теплоснабжение многих жилых домов и социальных учреждений.

Позже, 5 февраля, сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на сегодня в Киеве самая сложная ситуация с теплоснабжением - в столице без отопления остаются более 1400 многоэтажек.

Отметим, 10 февраля Киевсовет принял решение о выплатах в размере 40 тыс. грн для жителей столицы, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях в результате обстрелов.

