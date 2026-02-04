Ударили 5 ракет, станция уничтожена: появилось видео с Дарницкой ТЭЦ

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ. В результате атаки станция почти полностью уничтожена.

Как передает РБК-Украина , об этом журналистам заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Пять баллистических ракет

"Враг направил сюда пять баллистических ракет. Направил четко в единственное, что здесь оставалось функционирующим: оборудование, ориентированное на подачу тепла населению. Это было сделано в самую холодную ночь. Это привело к тому, что на сегодняшний день станция почти полностью уничтожена", - сказал Кулеба.

По словам вице-премьера, ситуацию усложняет то, что российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью. Много теплотрасс пострадало именно из-за этого.

Он уточнил, что всего с начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет.

Восстановление ТЭЦ

"Восстановление станции началось сразу же после того, как дали отбой тревоги. Сначала сюда вошли ГСЧС, сейчас здесь работает аварийная бригада", - обратил внимание Кулеба.

Он добавил, что сейчас ремонтные бригады делают все для того, чтобы станция дала еще хотя-бы немного тепла киевлянам. Согласно актуальным данным, она обслуживала часть Днепровского и Дарницкого районов.

"У нас есть два дня, чтобы понять, когда и в какой мере мы сможем возобновить работу этой станции. И после этого можно будет делать прогнозы (о восстановлении тепла - ред.). На сегодняшний день это сделать трудно", - сказал Кулеба.