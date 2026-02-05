ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве дали плохой прогноз по восстановлению Дарницкой ТЭЦ

Киев, Четверг 05 февраля 2026 17:28
В Киеве дали плохой прогноз по восстановлению Дарницкой ТЭЦ Фото: последствия теракта РФ на Дарницкой ТЭЦ (Денис Шмыгаль / Telegram)
Автор: Антон Корж

В Киеве специалисты по итогам обследования атакованной россиянами Дарницкой ТЭЦ оценили время ее восстановления в минимум два месяца при условии отсутствия новых терактов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко напомнил, что оккупанты атаковали Дарницкую ТЭЦ 3 февраля. Она обеспечивала теплоснабжение в частях Дарницкого и Днепровского районов - всего более 1100 многоэтажных домов.

"Сейчас выводы специалистов таковы, что объект получил критические повреждения и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев (если не будет следующих сокрушительных ударов врага)", - написал Кличко.

Также он опубликовал список домов, в которых до момента восстановления Дарницкой ТЭЦ не будет отопления. Сейчас развернуты дополнительные опорные пункты обогрева в школах пострадавших микрорайонов. Пять новых пунктов создали в Дарницком районе, четыре - в Днепровском.

"Также 36 дополнительных пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице, и 27 пунктов - в Днепровском районе. ДТЭК организует максимально лояльные в нынешней ситуации графики подачи электричества для домов без тепла в Дарницком и Днепровском районах", - написал Кличко.

Киев: ситуация с отоплением

Напомним, что по состоянию на утро 5 февраля в Киеве более 1110 жилых домов остаются без отопления уже третий день. Ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним и позавчерашним днем. Причина отсутствия отопления - теракт российских оккупантов.

Россияне в ночь на 3 февраля, во время самых сильных морозов этой зимы, нанесли очередной массированный удар по ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивают обогрев украинских городов. В результате теракта РФ в Киеве был поврежден ряд энергетических объектов, больше всего пострадали два района.

Среди прочего, оккупанты атаковали Дарницкую ТЭЦ. Враг запустил по ней пять баллистических ракет, сейчас станция полностью прекратила работу и фактически уничтожена. В Минэнерго пообещали, что у киевлян, дома которых в ближайшее время не удастся подключить к теплоснабжению, свет будет минимум 18 часов в сутки.

