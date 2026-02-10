Школы и садики сводят в один: в Киеве из-за холода экстренно меняют формат обучения
В четырех районах Киева учебные заведения вынуждены менять формат работы из-за критических повреждений инфраструктуры. Школы и детсады, где невозможно восстановить отопление, объединяют на базе уцелевших объектов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского в Facebook.
Читайте также: Школы больше не откажут: жесткое правило начнет действовать в Украине уже в 2026
Главное
- Объединение заведений: В четырех районах Киева (Голосеевском, Дарницком, Днепровском и Соломенском) школы и садики без отопления сводят в одно заведение.
- Ситуация с детсадами: Воспитанников перевели в те здания, где есть стабильное теплоснабжение, чтобы не прерывать процесс.
- Троещина и Печерск: Эти районы постепенно возвращаются к очному формату по мере восстановления сетей.
- Критическая зона ТЭЦ-4: Некоторые заведения в Дарницком и Днепровском районах могут остаться без тепла до конца сезона - для них готовят специальные алгоритмы работы.
- Формат обучения: Решение об очной, дистанционной или смешанной форме принимают индивидуально для каждой школы.
Главные изменения в районах
Из-за последствий февральских обстрелов России энергетическая система Киева претерпела значительные разрушения. Самая сложная ситуация с теплоснабжением сейчас фиксируется в четырех районах:
- Голосеевском
- Дарницком
- Днепровском
- Соломенском.
В этих районах детсады и школы сводят в единые заведения.
"Война каждый день вносит свои коррективы... Образовательный процесс в Киеве сегодня организовываем с учетом реальных условий в каждом конкретном заведении. В части садиков и школ приняли решение об объединении и сведении заведений в одно - чтобы дети могли продолжать обучение и находиться в безопасных условиях", - сообщил Валентин Мондриевский.
Что будет с детсадами и школами без тепла
По словам чиновника, воспитанников садиков, где отсутствует отопление, временно перевели в здания, где есть тепло. Это позволяет не прерывать процесс ухода за детьми в комфортных условиях.
Что касается школ, то ситуация зависит от каждого конкретного здания:
- Форматы: Обучение проходит в очном, смешанном или дистанционном режимах.
- Троещина и Печерск: По словам Модриевского, здесь ситуация улучшается. Школы переходят на очное обучение по мере восстановления теплоснабжения.
- Проблемные зоны: Часть заведений в Дарницком и Днепровском районах (которые питались от поврежденной ТЭЦ-4) могут остаться без тепла до конца этого сезона. Для них разрабатывают отдельные алгоритмы работы.
Информирование родителей
Власти уверяют, что мониторинг ситуации продолжается ежедневно.
"Если формат обучения меняется, о таких решениях информируем родителей и педагогов максимально быстро", - добавил Мондриевский.
Читайте также о том, что из-за российского удара по Дарницкой ТЭЦ 3 февраля значительная часть Киева осталась без тепла. Поэтому большое количество столичных школ пришлось перевести на дистанционку.
Ранее Министерство образования и науки Украины рекомендовало регионам самостоятельно определять формат обучения в школах в связи со сложной ситуацией в энергосистеме и усилением морозов. Некоторые области решили продолжать дистанционное обучение.