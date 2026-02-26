Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон Heiko
Завтра Украина окажется под влиянием антициклона Heiko, который обеспечит в основном сухую погоду. Однако расслабляться синоптики не советуют.
Особенности погоды в Украине завтра
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, спокойную погоду без осадков в Украине в течение суток 27 февраля будут определять:
- поле высокого давления;
- прохладная воздушная масса.
"Только в Крыму ночью атмосферный фронт местами обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказали украинцам.
В целом же погода ожидается с переменной облачностью.
Тем временем метеоролог и синоптик Наталка Диденко уточнила что завтра большинство континентальной Европы (включая Украину), окажется "в зоне ответственности антициклона Heiko".
Он, по ее словам, организует сухую погоду и местами - даже солнечную.
"Следовательно, 27-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - сообщила специалист в своем Facebook.
Что будет с температурой воздуха ночью и днем
В Укргидрометцентре рассказали, что ночью и утром 27 февраля в большинстве северных областей Украины может быть местами туман.
Между тем на дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) - местами гололедица.
Ветер ожидается юго-восточный, в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температуру воздуха на завтра прогнозируют такую:
- ночью - около 2-8 градусов мороза (в Карпатах 9-12 градусов мороза);
- днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (на юге и крайнем западе страны 2-8 градусов тепла).
Какой будет погода завтра по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 27 февраля будет также с переменной облачностью. Без осадков.
По области ночью и утром местами может быть туман. На дорогах - местами гололедица.
Ветер - преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - около 4-6 градусов мороза;
- днем - около 0 градусов по Цельсию.
Температура воздуха по области:
- ночью - около 3-8 градусов мороза;
- днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
