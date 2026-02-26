ua en ru
Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон Heiko

Четверг 26 февраля 2026 15:32
Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон Heiko Погода в Украине завтра - с переменной облачностью (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Завтра Украина окажется под влиянием антициклона Heiko, который обеспечит в основном сухую погоду. Однако расслабляться синоптики не советуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Особенности погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ, спокойную погоду без осадков в Украине в течение суток 27 февраля будут определять:

  • поле высокого давления;
  • прохладная воздушная масса.

"Только в Крыму ночью атмосферный фронт местами обусловит небольшой мокрый снег и дождь", - рассказали украинцам.

В целом же погода ожидается с переменной облачностью.

Тем временем метеоролог и синоптик Наталка Диденко уточнила что завтра большинство континентальной Европы (включая Украину), окажется "в зоне ответственности антициклона Heiko".

Он, по ее словам, организует сухую погоду и местами - даже солнечную.

"Следовательно, 27-го февраля в Украине будет преобладать сухая воздушная масса", - сообщила специалист в своем Facebook.

Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон HeikoПрогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

В Укргидрометцентре рассказали, что ночью и утром 27 февраля в большинстве северных областей Украины может быть местами туман.

Между тем на дорогах страны (кроме юга и Закарпатья) - местами гололедица.

Ветер ожидается юго-восточный, в восточных и южных областях - северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температуру воздуха на завтра прогнозируют такую:

  • ночью - около 2-8 градусов мороза (в Карпатах 9-12 градусов мороза);
  • днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (на юге и крайнем западе страны 2-8 градусов тепла).

Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон HeikoПрогноз погоды по территории Украины на сутки 27 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какой будет погода завтра по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 27 февраля будет также с переменной облачностью. Без осадков.

По области ночью и утром местами может быть туман. На дорогах - местами гололедица.

Ветер - преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - около 4-6 градусов мороза;
  • днем - около 0 градусов по Цельсию.

Температура воздуха по области:

  • ночью - около 3-8 градусов мороза;
  • днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Без осадков, но с сюрпризами: какую погоду принесет завтра в Украину антициклон HeikoПрогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении и сообщили, сколько населенных пунктов находятся в зоне риска.

Тем временем мы рассказывали, урожай каких озимых культур попал под удар непогоды в Украине в феврале.

Читайте также, что делать, если человек провалился под лед, и какая опасность во время оттепели - неочевидная.

