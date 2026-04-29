В ОП ответили на призывы Мадьяра встретиться с Зеленским на Закарпатье

В Офисе президента отреагировали на предложение будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин журналистам.

Что сказал Литвин

По словам советника, президент "еще не согласовывал график на июнь". Он также уточнил, что "двусторонние встречи согласовываются в двусторонних контактах".

То есть публичные анонсы - не формат, в котором Киев планирует переговоры.

Что предлагал Мадьяр

Накануне будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр принял у себя мэра Берегового Золтана Бабяка. Они обсуждали положение венгерского меньшинства в Украине и последствия войны.

После этого Мадьяр заявил, что хочет организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским именно в Берегово - городе с преимущественно венгерским населением.

"Пришло время для Украины завершить более десятилетия законодательных ограничений, а для венгров Закарпатья - восстановить все их культурные, языковые, административные и образовательные права и стать снова равноправными и уважаемыми гражданами Украины", - заявил он.