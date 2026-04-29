В ОП відповіли на заклики Мадяра зустрітись із Зеленським на Закарпатті
В Офісі президента відреагували на пропозицію майбутнього прем'єра Угорщини Петера Мадяра зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Береговому на Закарпатті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента України Дмитро Литвин журналістам.
Що сказав Литвин
За словами радника, президент "ще не узгоджував графік на червень". Він також уточнив, що "двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах".
Тобто публічні анонси - не формат, у якому Київ планує переговори.
Що пропонував Мадяр
Напередодні майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр прийняв у себе мера Берегового Золтана Баб'яка. Вони обговорювали становище угорської меншини в Україні та наслідки війни.
Після цього Мадяр заявив, що хоче організувати зустріч із президентом України Володимиром Зеленським саме в Береговому - місті з переважно угорським населенням.
"Настав час для України завершити понад десятиліття законодавчих обмежень, а для угорців Закарпаття - відновити усі їхні культурні, мовні, адміністративні й освітні права та стати знову рівноправними й шанованими громадянами України", - заявив він.
Як повідомляло РБК-Україна, ще 28 квітня Мадяр оголосив про намір ініціювати зустріч із Зеленським у Береговому, назвавши це кроком до "нової сторінки" в українсько-угорських відносинах.
Одразу після перемоги на парламентських виборах в Угорщині, Мадяр заявив: "Ми обов'язково зустрінемося [із Зеленським], якщо не десь іще, то в Європейській раді".
Тоді ж він наголосив, що налагодження стосунків з Україною є одним із пріоритетів його майбутнього уряду.