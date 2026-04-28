Мадьяр захотел встречи с Зеленским и пожаловался на права венгров в Украине

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет организовать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в начале июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Мадьяра.

Встреча с Зеленским

По словам лидера партии "Тиса", он встретился с мэром Берегово Золтаном Бабяком. Они обсуждали права украинских венгров и ужасы войны.

"Мы согласились, что в интересах венгров, проживающих на Закарпатье, вывести отношения между Венгрией и Украиной на новую основу. Исходя из этого, я намерен инициировать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня - символически в преимущественно венгерском Берегово", - отметил Мадьяр.

Права венгров

Он призвал Украину "отменить действующие уже более десяти лет ограничения прав", чтобы венгры Закарпатья "вернули все свои культурные, языковые, административные и образовательные права".

Будущий премьер считает, что такой шаг поспособствовал бы возвращению на родину как можно большего количества закарпатских венгров после завершения войны.

"Если нам удастся урегулировать эти вопросы, мы определенно сможем открыть новую страницу в украинско-венгерских двусторонних отношениях", - добавил Мадьяр.

По его мнению, высшее образование в Украине все еще "остается одноязычным", поскольку выпускные экзамены проводятся на украинском языке, а в других официальных сферах использования языка "существенных изменений также не произошло".

Также он добавил, что "ограничения сохраняются и в сфере общественной жизни и культуры: мероприятия и СМИ на венгерском языке могут функционировать, но в рамках квот, регистрационных и формальных требований".