Обязательно встретимся с Зеленским. Мадьяр готовит разворот в отношениях с Украиной
Будущее правительство Петера Мадьяра планирует наладить с Украиной дружественные отношения. Это - один из первоочередных интересов.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр.
Хорошие отношения с соседями
"Правительство Тисы будет стремиться к союзническим, а если возможно - к дружеским отношениям со всеми соседними странами", - сказал он, отвечая на вопрос о политике правительства "Тисы" по отношению к Украине.
Он добавил, что "Венгрию окружают венгры", поэтому хорошие отношения с соседними странами - это один из ключевых интересов.
Встреча с Зеленским
Также Мадьяр ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", - сказал лидер "Тисы".
Война РФ против Украины
Он обратил внимание, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" использовала разногласия с Украиной в партийно-политических интересах.
"Все в Венгрии знают, что Украина - жертва в этой войне", - сказал Мадьяр, уточнив, что никто не имеет права решать за украинцев, на каких условиях Киев должен пойти на мир с Россией.
Фото: Мадьяр заявил о недопустимости навязывания Украине условий для мира с РФ (РБК-Украина)
Лидер "Тисы" подчеркнул, что это "возмутительная, лицемерная риторика", поскольку в обратной ситуации никто бы не отказался от венгерских областей.
Также он добавил, что условием нормализации отношений с Украиной станет урегулирование прав проживающего там венгерского меньшинства.
Политика Орбана по Украине
Стоит заметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан вел антиукраинскую внешнюю политику.
В частности, его правительство неоднократно задерживало помощь Украине от ЕС, а также введение новых санкций против России.
Последние месяцы Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро от Евросоюза. Такую помощь согласовали еще в конце прошлого года, но Орбан решил использовать кредит как рычаг давления на Украину для того, чтобы возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".