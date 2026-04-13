ua en ru
Пн, 13 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Обязательно встретимся с Зеленским. Мадьяр готовит разворот в отношениях с Украиной

17:21 13.04.2026 Пн
2 мин
Какой будет политика "Тисы" по отношению к Украине?
aimg Иван Носальский
Фото: Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса" (Getty Images)

Будущее правительство Петера Мадьяра планирует наладить с Украиной дружественные отношения. Это - один из первоочередных интересов.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявил Лидер партии "Тиса" и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр.

Хорошие отношения с соседями

"Правительство Тисы будет стремиться к союзническим, а если возможно - к дружеским отношениям со всеми соседними странами", - сказал он, отвечая на вопрос о политике правительства "Тисы" по отношению к Украине.

Он добавил, что "Венгрию окружают венгры", поэтому хорошие отношения с соседними странами - это один из ключевых интересов.

Встреча с Зеленским

Также Мадьяр ответил на вопрос о потенциальной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обязательно встретимся, если не где-то еще, то в Европейском совете", - сказал лидер "Тисы".

Война РФ против Украины

Он обратил внимание, что партия премьера Виктора Орбана "Фидес" использовала разногласия с Украиной в партийно-политических интересах.

"Все в Венгрии знают, что Украина - жертва в этой войне", - сказал Мадьяр, уточнив, что никто не имеет права решать за украинцев, на каких условиях Киев должен пойти на мир с Россией.

Обязательно встретимся с Зеленским. Мадьяр готовит разворот в отношениях с УкраинойФото: Мадьяр заявил о недопустимости навязывания Украине условий для мира с РФ (РБК-Украина)

Лидер "Тисы" подчеркнул, что это "возмутительная, лицемерная риторика", поскольку в обратной ситуации никто бы не отказался от венгерских областей.

Также он добавил, что условием нормализации отношений с Украиной станет урегулирование прав проживающего там венгерского меньшинства.

Политика Орбана по Украине

Стоит заметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан вел антиукраинскую внешнюю политику.

В частности, его правительство неоднократно задерживало помощь Украине от ЕС, а также введение новых санкций против России.

Последние месяцы Венгрия блокирует предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро от Евросоюза. Такую помощь согласовали еще в конце прошлого года, но Орбан решил использовать кредит как рычаг давления на Украину для того, чтобы возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Венгрия Война в Украине Петер Мадьяр
Новости
Аналитика
