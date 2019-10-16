ОП подав до Кабміну кандидатури на посади голів трьох ОДА

Офіс президента подав до Кабміну на узгодження кандидатури на трьох глав обладміністрацій. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко в Facebook.

ОП пропонує на посаду голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія, Сумської ОДА - Леонова Сергія, Чернігівської ОДА - Прокопенка Андрія .

"Питання вирішили перенести на наступне засідання та запросити кандидатів", - написав він.

Фото: кандидатури (facebook.com/alexeygoncharenko)

Зазначимо, президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, головою Вінницької ОДА призначений Владислав Скальський, головою Миколаївської ОДА став колишній працівник податкової інспекції Олександр Стадник.

Також раніше Володимир Зеленський призначив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації - Олександра Бондаренко і бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

РБК-Україна писало, що 3 жовтня президент призначив Олексія Данилова секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який працював мером Луганська у 1994-1997 роках, головою Луганської ОДА в 2005 році.