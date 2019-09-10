Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА

Фото: Віталій Коваль (facebook.com/vitaliy.koval.904)

Рівненську ОДА очолив Віталій Коваль

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Коваля новим головою Рівненської обласної державної адміністрації. Відповідну заяву він зробив у ході робочого візиту до Рівненської області.

Зокрема, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА і, як зазвичай, пригрозив відставкою, якщо центральна влада "будуть щось чути".

"Дійшли до офіційної частини, я хочу привітати Віталія Коваля. Хочу, щоб громадськість звернула увагу і щоб ви спілкувалися з молоддю і вирішували їхні питання. Я кожному новому голові ОДА кажу - якщо ми будемо щось чути ... будемо реагувати. Це не посада - це можливість показати, хто ви є ... Як посада дається, так і забирається. Сьогодні ми даємо її вам ", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, до призначення Коваль керував компанією "ВВВ Монтаж", яка займається будівництвом доріг. Крім того, у нього є бізнес у сфері оптової торгівлі зерном, насінням та кормами - фірма "Санакая". Є членом Олімпійського комітету України та президентом Рівненської обласної Федерації греко-римської боротьби.

Нагадаємо, минулого тижня було призначено нового голову Запорізької ОДА, яким став бізнесмен Віталій Туринок. У декларації він вказав, що є власником компаній з торгівлі металобрухтом та виробництва бетону.

Відзначимо, минулого тижня Кабмін запропонував перепризначити Юлію Світличну головою Харківської ОДА. Вона вперше очолила адміністрацію в жовтні 2016 року, змінивши на цій посаді Ігоря Райнина, який перейшов на роботу в адміністрацію тодішнього президента Петра Порошенка.