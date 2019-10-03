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Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Новини » Політика    03.10.2019 - 14:34
Зеленський призначив нового секретаря РНБО
Фото: Олексій Данілов (Уніан)

Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі президента.

В указі Зеленського говориться: "призначити Данілова Олексія Мячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України".

Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Данілов народився в 1962 році в Красному Лучі Луганської області. У 1981 році він закінчив Старобільський радгосп-технікум за спеціальністю ветеринар. У 1999 році закінчив Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю вчитель історії. У 2000 році закінчив Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля за спеціальністю магістр менеджменту і Луганський інститут внутрішніх справ МВС України за спеціальністю юрист.

Данилов працював мером Луганська (1994-1997), головою Луганської ОДА (2005) і народним депутатом V скликання (2006-2007). Відзначимо, що Данілов був заступником попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

До Данілова посаду секретаря РНБО займав Олександр Данилюк, але близько тижня тому він написав заяву про звільнення.

Наступного дня президент підписав наказ про звільнення Данилюка. За словами Данилюка, він пішов у відставку, не бажаючи брати участь в "підкилимних іграх деяких персонажів".

Данилюк пробув на посаді секретаря РНБО чотири місяці. Зеленський призначив його секретарем РБНО 28 травня 2019 року.

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