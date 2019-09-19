Зеленський призначив нового голову Вінницької ОДА

Фото: Владислав Скальський (vmr.gov.ua)

Новим головою Вінницької ОДА став Владислав Скальський

Президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Скальського новим головою Вінницької обласної державної адміністрації (ОДА). Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Повідомляється, що головою Вінницької ОДА призначений Владислав Скальський. До призначення в обласну адміністрацію він був одним із заступників мера Вінниці.

Про Скальського відомо, що в 2006 році він був менеджером ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" в Києві, через рік очолив торговий центр у Вінниці. У 2010 переїхав до Казахстану, де відповідав за розвиток мережі МЕТРО в регіоні, пізніше став регіональним директором російської мережі гіпермаркетів "Лента".

У 2014 році повернувся в Україну, ставши керівником ТЦ Ocean Plaza в Києві. У 2015 році повернувся до Вінниці, там він очолив комунальне підприємство "Інститут розвитку міст", а вже влітку 2016 року був призначений заступником мера Вінниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про призначення голови Миколаївської ОДА, яким став колишній працівник податкової інспекції Олександр Стадник.

До цього минулого тижня повідомлялося про призначення нового голови Дніпропетровської ОДА. Новим керівником області став бізнесмен Олександр Бондаренко.

