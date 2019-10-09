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Кабмін погодив кандидатури голів ОДА трьох областей

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:48
Кабмін погодив кандидатури голів ОДА трьох областей
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Погоджені кандидатури голів Одеської, Тернопільської, Харківської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 9 жовтня 2019 року вирішив погодити проекти указів президента про призначення керівників обласних державних адміністрацій трьох областей. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, уряд погодив призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Куцого, голови Тернопільської ОДА - Ігоря Сопеля, голови Харківської ОДА - Олексія Кучера.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 9 жовтня 2019 року вирішив звільнити Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби.

Відзначимо, у вересні 2019 року Кабінет міністрів України підтримав перепризначення Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації, яка очолює ОДА жовтня 2016 року.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про призначення Олександра Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відзначимо, на початку червня президент України Володимир Зеленський ініціював звільнення всіх голів обласних державних адміністрацій. За цей час у більшості областях вже призначені нові керівники ОДА.

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