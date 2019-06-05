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В ООС розповіли деталі загибелі військових

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 10:48
В ООС розповіли деталі загибелі військових
Фото: ООС (mil.gov.ua)

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє українських бійців

У вівторок, 4 червня, в районі населеного пункту Новоселівка Друга бойовики обстріляли автомобіль ГАЗ-66 Збройних сил України, який здійснював доставку продуктів харчування на позиції ООС. Про це повідомили у прес-службі ООС.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети загинули двоє українських бійців та один постраждав. 

Зазначимо, РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу 4-5 червня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинули троє українських військовослужбовців, ще трьох поранено.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський звернувся до керівництва Росії та заявив, що загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Він також висловив співчуття родинам загиблих військових.

"Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - написав він у Facebook.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 червня на засіданні Тристоронньої контактної групи на часі будуть теми -  звільнення заручників, а також питання безпеки.

На Донбасі загинули троє українських військових На Донбасі у вівторок поранено одного військового
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