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На Донбасі у вівторок поранено одного військового

Новини » Суспільство    04.06.2019 - 19:17
На Донбасі у вівторок поранено одного військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ворог тричі порушив режим припинення вогню

Від початку доби, 4 червня, ворог тричі порушив режим припинення вогню, при цьому один раз - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил - поблизу міста Авдіївка з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а також
в районі населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з напрямку населеного пункту Садовий зі снайперської зброї обстріляв позиції українських захисників поблизу селища Золоте-4.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі протягом минулої доби, 3 червня, збройні формування РФ 13 разів порушили режим припинення вогню. Зазначається, що з них шість разів застосувались заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

 

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