На засіданні ТКГ по Донбасу обговорять звільнення заручників і питання безпеки

Фото: Дарка Оліфер (YouTube.com/TKvideoteka)

Засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу відбудеться 5 червня

На засіданні Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, яке відбудеться завтра, 5 червня, буде обговорюватися звільнення заручників, а також питання безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Даркы Оліфер у Facebook.

Крім того, Кучма напередодні засідання провів зустріч з представником ОБСЄ з ТКГ Мартіном Сайдиком

"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ з ТКГ Мартіном Сайдиком. Зустріч відбулася в Києві. У розмові обговорили порядок денний завтрашньої роботи. Основні питання - звільнення заручників і питання безпеки", - написала Оліфер.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з членами української делегації Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

У ході зустрічі Зеленський представив голову української делегації групи - президента України у 1994-2005 роках Леоніда Кучму, який представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках. Учасники зустрічі обговорили перспективи активізації переговорного процесу і необхідні кроки для цього.

Додамо, що під час брифінгу Зеленський зажадав позначити терміни виконання мінських угод.