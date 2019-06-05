Зеленський звернувся до РФ через ескалацію на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську

Президент Володимир Зеленський звернувся до Росії через загострення конфлікту на Донбасі. Про це він написав у Facebook.

Зеленський нагадав, що сьогодні внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Він висловив співчуття родинам загиблих.

"Хочу звернутися до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії. Сьогодні ми обговоримо з європейськими колегами її відкриту демонстрацію, а українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - написав він.

Зазначимо, у районі проведення ООС на Донбасі за добу 4-5 червня бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинули троє українських військовослужбовців, ще трьох поранено.

Нагадаємо, вчора в ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Російської Федерацією. Однак, він додав, що для того, щоб почати переговори з РФ необхідно посилити політичну, економічну та військову сфери України.