На Донбасі загинули троє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 4 червня одного окупанта знищено, ще одного поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі за добу 4-5 червня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів загинули троє українських військовослужбовців, ще трьох поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Ворог, зокрема, обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Авдіївки, Опитного, Новоселівки Другої, Талаківки, біля Чермалика та Павлополя, Пісків та Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляли п'ять разів: поблизу населених пунктів Кримське, Новолуганське, Золоте-4 та Станиці Луганської.

За даними розвідки, 4 червня одного окупанта знищено, ще одного поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" - поблизу населених пунктів Талаківка та Водяне; у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" - в районі Золотого-1.

Внаслідок обстрілів 5 червня загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил, втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, 2 червня українська сторона спільного центру та координації та контролю повідомила, що на непідконтрольних територіях українському уряду бойовики Російської Федерації продовжують обстріл населених пунктів.