В ООС рассказали подробности гибели военных

Фото: ООС (mil.gov.ua)

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое украинских бойцов

Во вторник, 4 июня, в районе населенного пункта Новоселовка Вторая боевики обстреляли автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции ООС. Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое украинских бойцов и один пострадал.

Отметим, РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил Донбассе за сутки 4-5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

В связи с этим президент Владимир Зеленский обратился к руководству России и заявил, что обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Он также выразил соболезнования семьям погибших военных.

"Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - написал он в Facebook.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по времени будут темы - освобождение заложников, а также вопросы безопасности.