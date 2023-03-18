В ООН заявили о значительном прогрессе в продлении зернового соглашения

В Организации Объединенных Наций (ООН) наблюдают прогресс в продлении "зернового соглашения", при этом констатируют, что препятствия относительно пролонгации Черноморской инициативы еще остаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

По словам заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в настоящее время Организация под руководством Антониу Гутерреша прилагает все усилия, чтобы реализация "зернового соглашения" была продолжена.

"Мы действительно добились значительного прогресса, но препятствия остаются. На этой неделе мы продолжаем тесно взаимодействовать со всеми сторонами", - отметил он.

Гриффитс также обратил внимание, что война РФ против Украины имеет очень серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности, так как Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН ежегодно поставляет из Украины большую часть пшеницы в рамках глобального гуманитарного реагирования.

В этом контексте заместитель генсекретаря ООН назвал заключение соглашения об экспорте зерна из трех украинских черноморских портов, что было подписано Турцией, ООН, РФ и Украиной в июле 2022 года - "важным шагом в борьбе с глобальной нехваткой продовольствия, особенно в развивающихся странах".

Так, напомнил Гриффитс, в рамках зерновой инициативы из Украины удалось вывезти около 25 миллионов тонн пищевых продуктов, и благодаря Черноморской инициативе с августа ВПП доставила более полумиллиона тонн пшеницы для поддержки гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.

В то же время в гуманитарной помощи в мире нуждаются почти 347 миллионов человек в 69 странах, а в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ "двое из пяти человек нуждаются в помощи, чтобы выжить", сказал заместитель генсека ООН.