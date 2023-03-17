Украина настаивает на бессрочном продолжении "зерновой инициативы", - Шмыгаль

Украина настаивает на том, чтобы соглашение об экспорте продовольствия из наших портов было бессрочным и автоматически продлевалось на 120 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

Он отметил, что Украина вместе с союзниками прилагает усилия для продления "зернового соглашения". Так, с начала действия инициативы Украине удалось экспортировать более 24 млн тонн продовольствия.

Шмыгаль подчеркнул, что при разблокировке черноморских морских путей наша страна может экспортировать вдвое больше.

"Украина является одним из ключевых звеньев мировой продовольственной безопасности. Поэтому мы настаиваем, чтобы зерновое соглашение было бессрочным, и продлевалось автоматически на 120 дней", - сказал он.

Премьер добавил, что такой же позиции придерживаются ООН и Турция.

"Попытки агрессора сократить сроки продления - это манипуляция ради дальнейшего шантажа и нагнетания глобального продовольственного кризиса. Должны этого не допустить", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее МИД России заявил, что Москва согласовала продление своей части зернового соглашения всего на 60 дней.

В Украине отметили, что готовность РФ продлить "зерновую инициативу" на 60 дней противоречит соглашению. К тому же, ООН и Турция выступают за продление "зернового соглашения" на 120 дней.

В МИД отметили, что Украина не пойдет на уступки по "зерновой инициативе".

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