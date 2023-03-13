Готовность России продлить зерновую сделку на 60 дней противоречит соглашению, - Кубраков
Позиция России по продлению зерновой сделки только на 60 дней не соответствует ее соглашению с Турцией и ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Twitter.
"Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", - написал чиновник.
По его словам, власти Украины ожидают реакции от Турции и ООН насчет таких заявлений Москвы.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 13 марта, в Женеве проходят переговоры России и ООН по продлению зерновой сделки.
Позже заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что его страна готова продлить зерновую сделку, но только на 60 дней.
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